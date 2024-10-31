«Перекрёсток» и «Вкусвилл» отказались продавать подозрительную «Картошку»

Гендиректор МКД назвал фейком опубликованные кадры с производства.фото: wikipedia.org--> Торговые сети «Перекресток» (владелец X5 Group) и «Вкусвилл» сняли с продажи пирожные «Картошка» производства «Можайский кондитерский дом» (МКД) после кадров с антисанитарией на производстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии