ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Нужны ли нам права человека

Нужны ли нам права человека

Как заявил глава СПЧ Валерий Фадеев, в ноябре 2023 года Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России проведет международную конференцию, которая будет посвящена 75-летию Всеобщей декларации прав человека.

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Комментарии
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Nikolay Zakharov
Права человека,под диктовку гегемона,абсолютно не приемлемы.Делить людей на человеков и недочеловеков, это выдумка западных элит не имеет под собой основания.
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