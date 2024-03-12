Нейросеть показала, какой была бы «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта

«Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта / © Midjourney «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта / © Midjourney «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта / © Midjourney «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта / © Midjourney «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта / © Midjourney «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта / © Midjourney «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта / © Midjourney «Тайна третьей планеты» от Ридли Скотта / © Midjourney .