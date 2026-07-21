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Регион 29

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18-летняя архангелогородка обворовала приятеля

В полицию Архангельска обратился 41-летний местный житель с заявлением о кражеВ полицию Архангельска обратился 41-летний местный житель с заявлением о кражеМужчина сообщил, что из его квартиры пропали электрический чайник, аэрогриль, кальян, камуфляжный костюм и спортивная одежда.

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