18-летняя архангелогородка обворовала приятеля

В полицию Архангельска обратился 41-летний местный житель с заявлением о кражеВ полицию Архангельска обратился 41-летний местный житель с заявлением о кражеМужчина сообщил, что из его квартиры пропали электрический чайник, аэрогриль, кальян, камуфляжный костюм и спортивная одежда.
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