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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Быстрые шашки.

Быстрые шашки.

В учреждении ´Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска´ 4 июня 2024 года в рамках мероприятий по ´Активному долголетию´, проведен турнир по быстрым шашкам для участников отделения дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

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