В Минобороны России угрозы Зеленского услышали Прошло совсем немного времени с тех пор, как просроченный украинский президент объявлял «40 дней ада по принуждению России к миру», эти «40 дней» обернулись для Украины такими реальными ударами по критической инфраструктуре, от которых Киев вряд ли сможет оправиться.