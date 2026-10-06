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Тайная доктрина

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В Минобороны России угрозы Зеленского услышали

В Минобороны России угрозы Зеленского услышали

В Минобороны России угрозы Зеленского услышали Прошло совсем немного времени с тех пор, как просроченный украинский президент объявлял «40 дней ада по принуждению России к миру», эти «40 дней» обернулись для Украины такими реальными ударами по критической инфраструктуре, от которых Киев вряд ли сможет оправиться.

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