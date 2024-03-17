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Швентек – Саккари: «Ты одна из тех, кто всегда борется и преодолевает моменты неудач. Но для меня важнее всего то, какая ты вне корта»

Швентек – Саккари: «Ты одна из тех, кто всегда борется и преодолевает моменты неудач. Но для меня важнее всего то, какая ты вне корта»

Она обыграла Марию Саккари 6:4, 6:0 и взяла 19-й титул в карьере. Полька второй раз за три года стала чемпионкой в Индиан-Уэллс.

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