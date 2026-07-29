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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» связался с «Ман Сити» по поводу Родри. «Мадрид» готов заплатить более 50 млн евро за хавбека

«Реал» связался с « Манчестер Сити » по поводу Родри . По сведениям инсайдера Фабрицио Романо , клубы начали устные переговоры по поводу возможного трансфера после того, как президент « Реала » Флорентино Перес одобрил сделку.

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