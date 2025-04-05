Если ВСУ останутся без Starlink, то перейдут на немецкую спутниковую связь – но не раньше 2030 года

Агентство Reuters утверждает, что ФРГ уже около года негласно финансирует альтернативу Starlink для Украины, на случай, если у Трампа и Маска все таки решат оставить ВСУ без спутниковой связи в рамках давления в контексте принуждения к миру и подписанию с США соглашения о доступе к недрам, от чего Киев пока отказывается.