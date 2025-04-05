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Если ВСУ останутся без Starlink, то перейдут на немецкую спутниковую связь – но не раньше 2030 года

Если ВСУ останутся без Starlink, то перейдут на немецкую спутниковую связь – но не раньше 2030 года

Агентство Reuters утверждает, что ФРГ уже около года негласно  финансирует альтернативу Starlink для Украины, на случай, если у Трампа и Маска все таки решат оставить ВСУ без спутниковой связи в рамках давления в контексте принуждения к миру и подписанию с США соглашения о доступе к недрам, от чего Киев пока отказывается.

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