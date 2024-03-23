Перес потеряет 3 позиции на старте Гран-при Австралии

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Гонщика «Ред Булл» Серхио Переса наказали после квалификации к Гран-при Австралии. Стюарды признали, что Перес заблокировал соперника из «Хааса» Нико Хюлькенберга, который находился на быстром круге.