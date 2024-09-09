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Владимир Путин назвал шизофренией отказ Германии включить оставшуюся ветку «Северного потока»

Владимир Путин назвал шизофренией отказ Германии включить оставшуюся ветку «Северного потока»

Владимир Путин назвал шизофренией отказ Германии включить оставшуюся ветку «Северного потока» Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что решение властей Германии не завершать оставшуюся часть газопровода «Северный поток» является проявлением шизофрении.

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Комментарии
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Сергей Ковалев
да-да.
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18 час.
СК
Сергей Ковалев
часто пишу в ветках о том, что Брюссель в подчинении у гегемона, а, собственно, Германия подчинена не только Брюсселю, как страна ЕС, но и &quot;победителю&quot;-гегемону напрямую, являясь по сути его вассалом. &quot;шизофрения Германии&quot; в этом контексте звучит как недосказанность, как неготовность говорить всю правду о глобальной структуре  отношений стран, в частности об управляемом казалось &quot;хаосе&quot; в той же Европе, ещё конкретнее о СВ1 и СВ2. здесь ВВП &quot;пинает&quot; по сути шестерку, ясно понимая, что &quot;если бить, то бить первым&quot; и, ес-сно, главшпана. причем сразу и нгаповал. это сильно облегчает дальнейшую &quot;беседу&quot; с оставшейся публикой. закон двора. нового ничего. но вот недосказанность от ВВП заставляет задумываться о путях России, которые выстраивает власть, - куда летим? если мы готовы к очередному разделу мiра напополам, если мы действительно неприемлем западные &quot;ценности&quot;, как гадости и как общую идею и средства её достижения, то тогда надо отшибать фаберже у гегемона и потом спокойно разбираться с его вассалами. а если этого не планируется, тогда что? - тогда мы куда? - тогда мы встраиваемся в ту саму пирамиду с теми самыми &quot;ценностями&quot;, лишь отвоевывая местечко повыше?.. это, понятно, крайности. жизнь, как всегда, между. а именно, как рабочий вариант с верой во всё хорошее, тем более в светлом будущем, альтернатива БРИКС+ банально не готова к &quot;последнему и решительному бою&quot; в отстаивании собственных идей. да и идей никто не озвучивает... такие, брат, дела...
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18 час.

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