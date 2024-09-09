Владимир Путин назвал шизофренией отказ Германии включить оставшуюся ветку «Северного потока»

СК

Сергей Ковалев

часто пишу в ветках о том, что Брюссель в подчинении у гегемона, а, собственно, Германия подчинена не только Брюсселю, как страна ЕС, но и "победителю"-гегемону напрямую, являясь по сути его вассалом. "шизофрения Германии" в этом контексте звучит как недосказанность, как неготовность говорить всю правду о глобальной структуре отношений стран, в частности об управляемом казалось "хаосе" в той же Европе, ещё конкретнее о СВ1 и СВ2. здесь ВВП "пинает" по сути шестерку, ясно понимая, что "если бить, то бить первым" и, ес-сно, главшпана. причем сразу и нгаповал. это сильно облегчает дальнейшую "беседу" с оставшейся публикой. закон двора. нового ничего. но вот недосказанность от ВВП заставляет задумываться о путях России, которые выстраивает власть, - куда летим? если мы готовы к очередному разделу мiра напополам, если мы действительно неприемлем западные "ценности", как гадости и как общую идею и средства её достижения, то тогда надо отшибать фаберже у гегемона и потом спокойно разбираться с его вассалами. а если этого не планируется, тогда что? - тогда мы куда? - тогда мы встраиваемся в ту саму пирамиду с теми самыми "ценностями", лишь отвоевывая местечко повыше?.. это, понятно, крайности. жизнь, как всегда, между. а именно, как рабочий вариант с верой во всё хорошее, тем более в светлом будущем, альтернатива БРИКС+ банально не готова к "последнему и решительному бою" в отстаивании собственных идей. да и идей никто не озвучивает... такие, брат, дела...