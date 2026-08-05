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США не смогли подорвать мощь Ирана. Производство ракет лишь усилилось

США не смогли подорвать мощь Ирана. Производство ракет лишь усилилось

Вопреки неоднократным заявлениям президента США Дональда Трампа, сделанным в ходе боевых действий и накануне операции "Наср-2", о том, что ракетный арсенал Ирана полностью уничтожен, оборонная инфраструктура разрушена, а Тегеран более не способен на эффективные действия, реальный ход событий опроверг эти утверждения.

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