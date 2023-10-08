«Сбер» выпустил сервис для проверки и корректуры текста. На базе ИИ

Новый сервис представляет собой ИИ-инструмент на основе нейросетевой генеративной модели для проверки орфографии в текстах на русском языкеКак сообщает пресс-служба «Сбера», решение может применяться для корректуры текста любой длины и формата — в копирайтинге и редактуре, при создании маркетинговых и рекламных материалов, в работе редакций.