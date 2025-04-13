«Пора начинать»: Как заявление экс-президента США повлияет на переговоры Путина и Уиткоффа Экс-президент США Дональд Трамп в воскресенье,…Сообщение Трамп требует действий от России: Мирный план или провокация? появились сначала на Ежедневные новости.