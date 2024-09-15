DM: Медведев возмутил Британию заявлением затопить ее волной от ракет

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Комментарии
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Eduard
Нас кровью залили,а думают их жизнь и индусов ценее?
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13 час.
Eduard
Хватит с тупыми англичанами церемонится.Были и есть империалисты.Вот какое им дело до нашей Украины? Никакого!
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13 час.
Eduard
Это же какая наглость &quot;передавать&quot; оружие,как это &quot;мило&quot;,мол убивайте друг друга,а мы ещё снарядов привезем,мы в Лондоне охренено умные.Все музеи Англии и Америки краденым набиты!
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13 час.

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