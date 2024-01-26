Каток на центральной площади Уссурийска не будет работать в воскресенье

В воскресенье, 28 января, на центральной площади Уссурийска будет закрыт каток. Временные ограничения связаны с проведением эстафеты флага I Международных спортивных Игр "Дети Приморья" (0+), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.