Ваши рабочие дни проходят не радостно.? Потому что, перед выходом из дома, вы забываете присесть на дорожку и выпить на посошок.
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Ваши рабочие дни проходят не радостно.? Потому что, перед выходом из дома, вы забываете присесть на дорожку и выпить на посошок.