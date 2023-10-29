Frontiers: люди склонны больше заботиться о собаках, чем о котах

Исследователи из Копенгагенского университета опросили более 2 тыс. владельцев домашних животных по всей Великобритании, Дании и Австрии и установили, что люди склонны больше привязываться к собакам и заботиться о них, чем о кошках.
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