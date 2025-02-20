ФАПы и амбулатории Заонежья отремонтируют

В Карелии закупят 28 единиц медоборудования и отремонтируют томограф В текущем году в населенных пунктах Заонежья планируется отремонтировать фельдшерско-акушерские пункты в поселках Сергиево и Ламбасручей, а также в селе Великая Губа.
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