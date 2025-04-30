В России стартует обязательная маркировка бакалеи, косметики и бытовой химии

С 1 мая в России расширяется список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом RT сообщили в Центре развития перспективных технологий, который является оператором государственной системы маркировки «Честный знак».
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