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RT Russia

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В России стартует обязательная маркировка бакалеи, косметики и бытовой химии

В России стартует обязательная маркировка бакалеи, косметики и бытовой химии

С 1 мая в России расширяется список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Об этом RT сообщили в Центре развития перспективных технологий, который является оператором государственной системы маркировки «Честный знак».

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