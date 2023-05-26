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В Китае раскрыли истинную цель атаки дронов на Кремль

В Китае раскрыли истинную цель атаки дронов на Кремль

Целью украинской атаки беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая является демонстрация силы, а также попытка сорвать предстоящий парад в честь Дня Победы на Красной площади, такую причину назвал бывший главный редактор Global Times Ху Сицзинь.

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