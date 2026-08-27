Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что атака украинского беспилотника на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике должна быть квалифицирована как военное преступление, не имеющее ни оправданий, ни сроков давности.
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