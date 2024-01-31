Шесть школ Ивановской области 2024 году ждёт ремонт по федеральной программе

«Царьград» публикует список образовательных учреждений, которые приведут в порядок.Губернатор Ивановской области сообщил, что в 2024 году в шести школах малых городов и сельской местности региона проведут капитальный ремонт.
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