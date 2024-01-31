Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    Ставка на Медведе...
  • Евгений Благородный
    Если в Президентах будет Медведев, то либерасты-уроды ещё больше взвоют. На этот раз он бы им в попу вогнал болт на 32.Ставка на Медведе...
  • Антонина Краузе
    Послушайте, ну уже хватит, достаточно навязывать какую- то престарелую, ни чем не выдающуюся женщину. Ну просто- никт...Депутаты нащупали...

Шесть школ Ивановской области 2024 году ждёт ремонт по федеральной программе

Шесть школ Ивановской области 2024 году ждёт ремонт по федеральной программе

«Царьград» публикует список образовательных учреждений, которые приведут в порядок.Губернатор Ивановской области сообщил, что в 2024 году в шести школах малых городов и сельской местности региона проведут капитальный ремонт.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх