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SHOT пишет о получении россиянином неизвестной болезни во время отдыха в Египте

SHOT пишет о получении россиянином неизвестной болезни во время отдыха в Египте

Российский IT-специалист оказался фактически заперт в Египте вместе с семьей после того, как заразился неизвестной болезнью.

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