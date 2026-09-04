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Иркутск Сегодня

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Студент из Ангарска получил 3 года колонии за подработку наркокурьером

В Ангарске Иркутской области вынесен приговор 18-летнему учащемуся местного колледжа. Суд признал его виновным в попытке сбыта синтетических наркотиков.

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