В Россию ввезли новый японский минивэн с огромным и хитрым багажником

Honda прославилась своими вместительными и надежными моделями. Особняком в общем списке таких машин всегда находился минивэн Freed, который пользовался и продолжает пользоваться в Японии высочайшим спросом.
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