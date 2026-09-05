Путин заявил, что удары по Киеву не наносились с нуля часов 5 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Удары по украинской столице не наносились с 5 сентября с полуночи. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками в Кремле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым