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ТАСС

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Путин заявил, что удары по Киеву не наносились с нуля часов 5 сентября

Путин заявил, что удары по Киеву не наносились с нуля часов 5 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Удары по украинской столице не наносились с 5 сентября с полуночи. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками в Кремле.

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