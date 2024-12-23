Новосибирцы ждут, когда власти заявят о переделывании строящегося моста

НОВОСИБИРСК, 23 декабря, ФедералПресс. Жители Новосибирска предположили, что после того, как станцию метро «Спортивная» официально решили перестраивать по причине несогласованности в проектно-сметной документации, по тому же основанию будут переделывать строящийся несколько лет мост.