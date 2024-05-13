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Microsoft проиграла суд и должна выплатить IPA Technologies 242 млн долларов

Microsoft проиграла суд и должна выплатить IPA Technologies 242 млн долларов

На прошлой неделе, в пятницу, в Делавэре (США), состоялось последнее заседания судебного процесса, в рамках которого компания IPA Technologies выдвинула обвинения против Microsoft за нарушение её патентов при разработке голосового ассистента Cortana.

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