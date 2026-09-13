Ушаков: Путин определит главу делегации России на трёхсторонних переговорах

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил Первому каналу, что российский лидер Владимир Путин позднее определит, кто станет главой делегации страны на трёхсторонних переговорах по украинскому урегулированию.
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