Toyota Land Cruiser и Volkswagen Touareg вошли в рейтинг самых продаваемых дизельных автомобилей в РФ

Самыми продаваемыми автомобилями на дизельном топливе с пробегом минувшим летом стали Toyota Land Cruiser, Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg.
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