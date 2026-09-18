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Аргументы и Факты

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На Украине заявили об утрате половины демографического потенциала

На Украине заявили об утрате половины демографического потенциала

Украинский финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что страна за последние 36 лет утратила 50% своего демографического ресурса.

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