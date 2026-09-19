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Мировое обозрение

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Буферной зоны мало: только полный разгром Украины отобьет у Запада желание воевать с Россией

Буферной зоны мало: только полный разгром Украины отобьет у Запада желание воевать с Россией

Одобрение Госдепом США продажи Украине вооружений на 2,68 миллиарда долларов — за европейские деньги — выглядит рутинным шагом, но за ним просматривается куда более серьёзный сдвиг.

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