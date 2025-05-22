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Зеленский утвердил план сдачи Харькова и Сум: 70 элитных спецназовцев подставили под удар, Сырский пишет по собственному. Полтава - следующая цель

Зеленский утвердил план сдачи Харькова и Сум: 70 элитных спецназовцев подставили под удар, Сырский пишет по собственному. Полтава - следующая цель

С начала недели не смолкают взрывы в Киевской, Харьковской, Сумской и Запорожской области. Мощные удары нанесены по вражеской инфраструктуре, мостам, подстанциям, аэродромам противника, только по 8 населённым пунктам Запорожской области нанесено 450 высокоточных ударов, а точный "выстрел" ОТРК "Искандер" по тренировочной базе украинского спецназа привел к политическому скандалу.

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