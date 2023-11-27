В Чехии пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов в истории страны

Global Look Press/Omar Marques/ZUMAPRESS.com Запланированная на 27 ноября забастовка в Чехии охватит сотни компаний с миллионом рабочих и персонал 70 процентов школьных учреждений, заявил глава Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП) Йозеф Стршедула.
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