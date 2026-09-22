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Шоу-бизнес: Смешила страну, а сама плакала в гримёрке: Почему не хотела рожать после первенца, но стала многодетной «городская сумасшедшая» Наталия Медведева

Шоу-бизнес: Смешила страну, а сама плакала в гримёрке: Почему не хотела рожать после первенца, но стала многодетной «городская сумасшедшая» Наталия Медведева

Наталия Медведева хорошо знакома зрителям по «Comedy Woman». В шоу она запомнилась образом шумной, непредсказуемой и очень эмоциональной героини.

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