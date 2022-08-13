smi.today

3 204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Стиопич
    С этим безобразием нужно разбираться не следственному комитету, а министерству обороны.СК РФ проведет ра...
  • Николаевна
    Какой ужас 😱В детских лагерях...
  • лина любимцева
    ХОРОШО,Ю чтобы так и было, только я уже потеряла всякую надежду... ДОНЕЦК не могут защитить об обстрелов... А смогут ...Западная разведка...

Фермеры Голландии всерьез испугались за урожай из-за засухи

Фермеры Голландии всерьез испугались за урожай из-за засухи

Беспокойство о будущем урожае на фоне продолжающегося снижения доступности воды в Нидерландах выразили голландские фермеры, так как экстремальная засуха из-за нынешней жары только усиливается, 13 августа сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх