Фермеры Голландии всерьез испугались за урожай из-за засухи

Беспокойство о будущем урожае на фоне продолжающегося снижения доступности воды в Нидерландах выразили голландские фермеры, так как экстремальная засуха из-за нынешней жары только усиливается, 13 августа сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
Беспокойство о будущем урожае на фоне продолжающегося снижения доступности воды в Нидерландах выразили голландские фермеры, так как экстремальная засуха из-за нынешней жары только усиливается, 13 августа сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
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