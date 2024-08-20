Мотоциклист пострадал в ДТП на Объездном шоссе в Чите

В Чите произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал мотоциклист. Инцидент произошел утром 19 августа на Объездном шоссе, где мотоцикл Suzuki врезался в автомобиль Toyota Probox, сообщили в УГИБДД России по Забайкальскому краю.
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