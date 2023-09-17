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Роман Ротенберг: «СКА проходил тяжелейшие серии поражений. У Захаркина спросили: «В чем дело?». Ответил: «Запланированный спад». Кубок Гагарина выиграли в том сезоне»

Серия поражений петербургского клуба продлилась до пяти матчей. – Для вас в тренерском плане непростой период.

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