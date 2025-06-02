Астраханцам из отдаленного поселка пустили автобус

Неудобное транспортное сообщение после многочисленных обращений решили все же скорректировать. Астраханское министерство транспорта сообщает об изменении маршрута автобуса № 38 «Тинаки-2 – Сквер Ульяновых».
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