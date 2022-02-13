Пятый канал

31 019 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Доктор Кот
    АстролоХи детектед. Рыба, практически не пью. Компьютерные игры, это да 😊 На роскошную жизнь тоже пофиг, кстати. Дом...К каким зависимос...
  • Pavel Luspekaev
    Гадатели, понимаешь. "Гуща лучше, боб - вернее!"В любой день: в С...
  • Александр Солодухо
    И это будет через ...ЛГБТ-активист ста...

Шеф-повар Ивлев познакомил молодую жену с детьми от первого брака

Шеф-повар Ивлев познакомил молодую жену с детьми от первого брака

Константин Ивлев познакомил супругу Валерию с детьми от первого брака — Марусей и Матвеем. Вчетвером они сходили в ресторан, а на следующий день жена Ивлева показала в Instagram, как вместе с мужем и его дочерью отправляется на продолжение прогулки.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх