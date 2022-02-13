Шеф-повар Ивлев познакомил молодую жену с детьми от первого брака

Константин Ивлев познакомил супругу Валерию с детьми от первого брака — Марусей и Матвеем. Вчетвером они сходили в ресторан, а на следующий день жена Ивлева показала в Instagram, как вместе с мужем и его дочерью отправляется на продолжение прогулки.