Военные ВС РФ эвакуируют жителей Очеретино от обстрелов со стороны боевиков ВСУ

Скриншот видео Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино, расположенного в непосредственной близости к линии соприкосновения и регулярно подвергающегося массированным артударам со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов.