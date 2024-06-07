РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 182 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Вот в июле возьмут, И ПРИМУТ УКРАИНУ В СОСТАВ ЕВРОСОЮЗА!! И соли мы им на хвост насыпем...Путин заявил, что...
  • лина любимцева
    ВОТ ТАК "работают" наши правоохранители!! ЧЕЛОВЕК В РОССИИ НИКАК НЕ ЗАЩИЩЕН!!  И что нам делать?!! Маньяки и психболь...Сталкер и угрозы:...
  • лина любимцева
    ОЧЕНЬ надеюсь, что Машков наведет порядок в "Современнике". А то черт его  знает что там творится... В ДОБРЫЙ ПУТЬ!!Владимир Машков с...

Военные ВС РФ эвакуируют жителей Очеретино от обстрелов со стороны боевиков ВСУ

Военные ВС РФ эвакуируют жителей Очеретино от обстрелов со стороны боевиков ВСУ

Скриншот видео Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино, расположенного в непосредственной близости к линии соприкосновения и регулярно подвергающегося массированным артударам со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх