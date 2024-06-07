Скриншот видео Военнослужащие военной полиции группировки войск "Центр" организовали безопасный вывоз местных жителей из недавно освобожденного населенного пункта Очеретино, расположенного в непосредственной близости к линии соприкосновения и регулярно подвергающегося массированным артударам со стороны военнослужащих ВСУ и украинских националистов.
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