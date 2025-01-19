Воздушную тревогу объявили в девяти регионах Украины

Власти Украины объявили воздушную тревогу в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ровненской, Хмельницкой, Черниговской и Сумской областях в ночь на 19 января, сообщает онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации.
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