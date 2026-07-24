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Царьград

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СК Краснодарского края возбудил дело против курьера за нападение

СК Краснодарского края возбудил дело против курьера за нападение

Следственный комитет Краснодарского края возбудил дело против курьера, напавшего на пожилую консьержку в ЖК Краснодара.

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