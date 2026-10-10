Премьер Эстонии призвал помочь Украине «превратить в руины» российские НПЗ Договоренность американского и российского лидеров о приостановке как минимум до апреля следующего года запрета на экспорт дизельного топлива из РФ вызвала нервную реакцию не только в Киеве.