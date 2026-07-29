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Адвокат предупредил об уголовной ответственности за угрозы в мессенджерах

Адвокат предупредил об уголовной ответственности за угрозы в мессенджерах

Если говорить об угрозах в мессенджерах, то устойчивая практика последних лет показывает, что отговорки по типу «это же просто чат» больше не работают, рассказал адвокат, заместитель управляющего партнера адвокатского бюро Москвы «Закон» Алексей Гридин.

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