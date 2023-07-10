Недавно прочитала, как один холостой гражданин похвалялся своей домработницей. Она у него, якобы, и убирает, и стирает, и готовит.
Домработница за 11 тысяч рублей для одинокого мужчины, и другие чудеса холостой жизни
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Владимир Соколов
в глубинке народ работает за 100 рублей в час, других ЗП нет
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15 час.
ONIX
Что вы набросились на автора,она же,как и все бабы реально считают,что незаменимы,работают по дому бесплатно,поэтому любой наемный работник сьест весь бюджет.Сколько она сама потребляет,лучше не считать...
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13 час.
Инга Чернышова
Эх, зацепило-то как мужиков! А что никто не высказал свое мнение о самостоятельных женщинах? Так это правда, что вы их опасаетесь? И манипуляции в их адрес не прокатывают?
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4 час.
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