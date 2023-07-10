Домработница за 11 тысяч рублей для одинокого мужчины, и другие чудеса холостой жизни

Владимир Соколов в глубинке народ работает за 100 рублей в час, других ЗП нет

ONIX Что вы набросились на автора,она же,как и все бабы реально считают,что незаменимы,работают по дому бесплатно,поэтому любой наемный работник сьест весь бюджет.Сколько она сама потребляет,лучше не считать...