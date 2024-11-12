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Польша выгонит украинцев из всей Европы: на беженцев открывается охота

Польша выгонит украинцев из всей Европы: на беженцев открывается охота

Польша предлагает Германии лишить украинских беженцев социальных выплат. Глава польского МИДа Радослав Сикорский на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем предложил ему изменить механизм социальной помощи таким образом, чтобы средства, которые Германия тратит на выплаты украинским беженцам, направлялись непосредственно киевскому режиму.

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