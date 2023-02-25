Русская весна

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В ЛНР открыли памятный знак погибшим при штурме Счастья (ФОТО)

В ЛНР открыли памятный знак погибшим при штурме Счастья (ФОТО)

Ветераны боевых действий и военнослужащие в годовщину начала специальной военной операции (СВО) открыли у Счастья памятный знак погибшим при штурме города боевым товарищам.

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