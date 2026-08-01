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«Балтика» впервые в истории обыграла «Динамо»

«Балтика» обыграла «Динамо» (2:1) в домашнем матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ, одержав первую в своей истории победу над бело-голубыми.

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